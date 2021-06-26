Украинский самолет снес забор в аэропорту Великобритании

Украинский транспортный самолет Ан-225 «Мрия» снес забор при посадке в частном аэропорту Котсуолд, Великобритания. Об этом сообщает издание GloucestershireLive.

Инцидент произошел 24 июня. Потоками воздуха самолет снес ограждение, выставленное по периметру взлетно-посадочной полосы. О пострадавших в результате произошедшего не сообщается.

Уточняется, что борт летел из пакистанского города Карачи. Полет был частью процесса вывода сил НАТО из Афганистана.

17 июня самолет Boeing 767 авиакомпании Pegas совершил жесткую посадку в аэропорту Симферополя. Лайнер передними шасси выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и увяз в мокром грунте. На борту находились 284 пассажира — всех их доставили в терминал автобусами.