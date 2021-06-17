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Стали известны подробности жесткой посадки Boeing 767 в Крыму

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Кадр: «Первый Севастопольский» / YouTube

Стали известны подробности инцидента, произошедшего 17 июня с самолетом Boeing 767 авиакомпании Pegas в аэропорту Симферополя — он не связан с сильными ливнями, которые обрушились на Крым в тот же день. Об этом сообщает «Коммерсантъ» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что лайнер совершил жесткую посадку и увяз в мокром грунте, сейчас сотрудники аэропорта пытаются решить возникшую проблему. Также известно, что на борту находились 284 пассажира — всех их доставили в терминал автобусами.

17 июня Boeing 737 частично выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Симферополя в Крыму. Сообщалось, что аэропорт временно не отправляет и не принимает самолеты.

Инцидент произошел на фоне непогоды в регионе: на востоке Крыма из-за ливней выпало полторы месячные нормы осадков, в Керчи ввели режим ЧС.

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