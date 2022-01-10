Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Рябков назвал ключевой вопрос для нацбезопасности России

Замглавы МИД Рябков о нерасширении НАТО на восток: это вопрос национальной безопасности РФ
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков по итогам переговоров по гарантиям безопасности между США и Россией заявил, что странам не удалось договориться о нерасширении НАТО на восток. Трансляцию пресс-конференции с его участием транслировал YouTube-каналом RT.

При этом замглавы МИД назвал нерасширение НАТО ключевым вопросом для нацбезопасности России.

«Это вопрос российской национальной безопасности... Ситуация настолько опасна, что мы больше не можем позволить себе откладывать этот фундаментальный вопрос», — сказал он.

По словам Рябкова, прогресса по этому вопросу достигнуто не было, тема о получении юридических гарантий насчет нерасширения НАТО вызвала со стороны США серьезные возражения.

Также Рябков рассказал, что в ходе переговоров с американской стороной по гарантиям безопасности Россия заверила партнеров из США в том, что у Кремля нет планов нападать на Украину. Он напомнил дипломатам, что маневры российских войск ведутся в пределах территориальных границ России.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США раскрыли причину разрушения ДРСМД с Россией
Рябков назвал ключевой вопрос для нацбезопасности России
В России против отработавшего удушающий прием на памятнике срочника завели дело
США заявили о готовности продолжать переговоры с Россией
84 россиянина доставили в Москву из Казахстана
В ЕС допустили вооруженный конфликт между Россией и Украиной
В Москве при формировании закладок задержали несовершеннолетних подростков
Сын Куравлева раскрыл подробности о его состоянии
Испанский суд окончательно отклонил иск беглого банкира Пугачева к России
«Второй Макгрегор» нацелился на бой с Макгрегором
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter