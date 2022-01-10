Рябков назвал ключевой вопрос для нацбезопасности России

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков по итогам переговоров по гарантиям безопасности между США и Россией заявил, что странам не удалось договориться о нерасширении НАТО на восток. Трансляцию пресс-конференции с его участием транслировал YouTube-каналом RT.

При этом замглавы МИД назвал нерасширение НАТО ключевым вопросом для нацбезопасности России.

«Это вопрос российской национальной безопасности... Ситуация настолько опасна, что мы больше не можем позволить себе откладывать этот фундаментальный вопрос», — сказал он.

По словам Рябкова, прогресса по этому вопросу достигнуто не было, тема о получении юридических гарантий насчет нерасширения НАТО вызвала со стороны США серьезные возражения.

Также Рябков рассказал, что в ходе переговоров с американской стороной по гарантиям безопасности Россия заверила партнеров из США в том, что у Кремля нет планов нападать на Украину. Он напомнил дипломатам, что маневры российских войск ведутся в пределах территориальных границ России.