Цены на газ в Европе обрушились из-за оттепели

Цены на газ в Германии, которую называют главной экономикой Европы, обрушились на фоне грядущей оттепели. Стоимость электроэнергии упала почти на три процента, отмечает Bloomberg.

По словам аналитика Rystad Energy Фабиана Роннингена, на снижении цен сказываются прогнозы погоды. «Цены на многие месячные контракты также все еще снижаются с "панических" высоких уровней, наблюдавшихся прямо перед Рождеством, когда движение цен было экстремальным», — прокомментировал он.

На фоне грядущего потепления российский «Газпром» практически вдвое сократил поставки газа в Европу через Украину в новогодние праздники. Среднесуточный объем поставок 1-9 января упал до 54 миллионов кубометров. Это на 55 процентов меньше последней декады декабря 2021 года.

Ранее вице-премьер России Александр Новак назвал холодную зиму одной из основных причин роста цен на газ в Европе. Он указал, что Еврокомиссия «целенаправленно» отказывается от долгосрочных контрактов в пользу спотовых контрактов. В результате летом европейские страны столкнулись с ситуацией, когда им не удалось заполнить хранилища, а зимой из-за низких температур на три недели сократилось время для закачки в подземные хранилища.