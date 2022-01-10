Украине пообещали рост цен на газ из-за Казахстана

Ситуация в Казахстане может привести к тому, что на Украине существенно вырастут цены на электроэнергию, произведенную на атомных станциях, а также на газ. Об этом в комментарии УНИАН заявил украинский независимый эксперт, кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

По его словам, Казахстан поставляет треть сжиженного газа, потребляемого в республике, но нет никаких гарантий, что такой объем продаж сохранится. В последнее время поставки упали из-за роста внутреннего потребления. При условии, что Казахстан в нестабильное время дополнительно сократит их или полностью остановит, Украине грозит дефицит.

Текущее развитие событий обещает и дальнейший рост цен на уран, который является частью топлива для АЭС. На Казахстан приходится 40 процентов мировой добычи урана, так что если возникнут какие-то проблемы, то Украине придется существенно увеличить расходы на топливо для атомных станций. Это в свою очередь приведет к росту цен на электроэнергию.

Председатель совета по вопросам иностранных инвестиций и экономического развития Украины Роман Бабицкий также напомнил, что Казахстан является крупным поставщиком нефти. Если ситуация в республике не успокоится, то в Европе может усугубиться энергетический кризис, а это дополнительно ударит по Украине.

Акции протеста в Казахстане начались 2 января. Поводом для них стал двукратный рост цен на сжиженный газ. Однако протесты быстро получили политические требования, в первую очередь отставку правительства и отстранения со всех постов первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Наиболее сложная ситуация сложилась в Алма-Ате.

Власти республики обратились за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), после чего в страну были введены иностранные войска. В настоящее время продолжается подавление протестов. Участники ОДКБ расценили ситуацию как вмешательство извне. Какие силы стоят за этим вмешательством, не уточняется.

