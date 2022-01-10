Путин заявил о подготовленной атаке на Казахстан

Президент России Владимир Путин назвал беспорядки в Казахстане нападением на республику, подчеркнув, что на подобные акты агрессии следует реагировать без промедления. Об этом глава государства заявил во время внеочередного заседания Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Также Путин отметил, что в Казахстане использовались технологии силовой информационной поддержки беспорядков, которые были известны по Майдану. В частности, была отмечена работа хорошо организованных и четко управляемых групп боевиков, часть из которых прошла подготовку в лагерях террористов за границей.

Миротворцы ОДКБ пробудут в Казахстане сколько потребуется

Российский президент указал, что миротворческие силы ОДКБ будут оставаться в Казахстане столько времени, сколько потребуется на восстановление спокойствия в республике.

При этом Путин напомнил, что срок пребывания миротворческих сил ограничен, они обязаны будут покинуть Казахстан, когда это сочтет нужным его руководство.

Глава государства отметил, что ввод в Казахстан военных стран ОДКБ состоялся на основании официального запроса руководства республики в соответствии с четвертой статьей Договора о коллективной безопасности от 1992 года.

Россия не позволит раскачивать ситуацию

Силы ОДКБ, направленные в Казахстан, действовали быстро и слаженно, что позволило не допустить деградации ситуации в республике, считает Путин.

По его словам, командующий миротворческим контингентом ОДКБ в Казахстане генерал Сердюков знает свое дело. В состав миротворцев пошли наиболее подготовленные подразделения Воздушно-десантных войск России.

Принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарии так называемых цветных революций Владимир Путин президент России

Путин заявил, что страны ОДКБ должны быть готовы к любым провокациям, чтобы подобные ситуации никого не застали врасплох.

Токаев проявил мужество, считает Путин

По словам президента России, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе беспорядков в республике проявил мужество, консолидировав общество, силовые структуры и население для отпора террористам. Владимир Путин отметил, что Токаев взял ответственность на себя, а также возглавил проведение соответствующих мероприятий.

Акции протеста в Казахстане начались 2 января из-за резкого повышения цен на газ для автомобилей. Экономические требования митингующих быстро сменились политическими, в частности, об уходе бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева из политики. Вспыхнули массовые беспорядки, в ряде городов фиксировались атаки мародеров. С 6 января в республику начали прибывать миротворческие силы ОДКБ. В миссии участвуют подразделения из России, Белоруссии и Армении.