Путин рассказал о сроках пребывания сил ОДКБ в Казахстане

Президент России Владимир Путин на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что миротворческие силы организации пробудут в Казахстане столько времени, сколько потребуется на восстановление спокойствия в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что силы ОДКБ вводятся на ограниченный срок, продолжительность которого будет определяться руководством республики, после чего они будут обязаны покинуть страну.

Президент добавил, что размещение подразделений организации произошло на основании официального запроса руководства республики, что соответствует четвертой статье Договора о коллективной безопасности от 1992 года.

Ранее президент высоко оценил действия миротворцев, заявив, что их профессионализм позволил не допустить деградации ситуации в Казахстане.

В понедельник, 10 января, Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, посвященная событиям в Казахстане, началась с минуты молчания в память о погибших в произошедших в стране массовых беспорядках.

Миротворческие силы начали действовать в Казахстане в четверг, 6 января. В миссии участвуют подразделения из России, Белоруссии и Армении.