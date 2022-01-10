Саммит ОДКБ начался с минуты молчания по погибшим в Казахстане

Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, где принимают участие лидеры стран-членов организации, началась с минуты молчания по погибшим из-за массовых беспорядков в Казахстане. Прямую трансляцию саммита ведет RT.

Память убитых почтили президенты России, Казахстана, Белоруссии и Таджикистана Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Александр Лукашенко, Эмомали Рахмон, а также премьер-министры Армении и Киргизии Никол Пашинян и Акылбек Жапаров.

После начала саммита Токаев назвал события в Казахстане самым тяжелым кризисом за всю его современную историю, Лукашенко выразил уверенность во внешней инспирации протестов, а Путин разглядел в произошедшем «майданные технологии».

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за стремительного роста цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К среде, 5 января, митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.