Лукашенко заявил об уверенности во внешнем влиянии на беспорядки в Казахстане

По сравнению с Белоруссией в Казахстане не так сильно видно внешнее влияние на возникновение беспорядков, однако власти должны «докопаться» до сути и понять, какие силы за этим стоят. О такой уверенности заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «Интерфакс».

По его словам, за происходящими в Казахстане беспорядками и протестными акциями точно стоят внешние силы, так как этот фактор был выявлен после анализа первых событий. При этом белорусский лидер призвал «не пенять» исключительно на эту причину проблем в Казахстане.

Лукашенко также отметил сходство событий со сценарием в Белоруссии, когда после президентских выборов 9 августа 2020 года республику накрыла волна массовых протестов, которые продолжались несколько месяцев. «За аналогиями далеко ходить не надо», — сказал он и добавил, что нельзя опираться при решении проблем только на внешний фактор, иначе возможно повторение событий. Белоруссия уже извлекла из этого урок, заключил Лукашенко.

Ранее белорусский лидер заявил, что экстремисты пытались развязать войну в Казахстане для совершения антиконституционного переворота и изменения политического курса страны. Лукашенко отметил, что очевидной целью экстремистов является дестабилизировать ситуацию в Казахстане, посеять хаос и начать братоубийственную войну ради свержения власти.

В начале января в Казахстане начались массовые протесты из-за повышения цены на сжиженный газ. Позднее они переросли в беспорядки. Наиболее значительные столкновения с силовиками произошли в Алма-Ате. Президент страны Касым-Жомарт Токаев назвал погромщиков террористами и обратился за помощью к странам ОДКБ. Он также заявил, что происходящие в Казахстане события стали самым тяжелым кризисом за весь период независимости.