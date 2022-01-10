Лукашенко обвинил экстремистов в попытке развязать войну в Казахстане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экстремисты пытались развязать войну в Казахстане для совершения антиконституционного переворота и изменения политического курса страны. Об этом говорится в соболезновании, направленном Лукашенко президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, передает ТАСС.

По его словам, организованная на Казахстан атака бандформирований, которая повлекла за собой человеческие жертвы и разрушения, еще раз продемонстрировала всему миру страшную угрозу, которую из себя представляет международный терроризм. Глава Белоруссии отметил, что очевидной целью экстремистов является дестабилизировать ситуацию в Казахстане, посеять хаос и начать братоубийственную войну ради свержения действующей власти.

6 января Лукашенко назвал причину «не отдавать» Казахстан, комментируя протесты в разных городах республики. «Мы понимаем прекрасно, что Казахстан отдать нельзя. Ну нельзя его отдать и все. Потому что это будет такой подарок, как Украина для Америки, НАТО. Поэтому я хочу, чтобы вы поняли правильно, почему принято решение о вводе миротворческих сил Белоруссии», — сказал глава государства.

В начале января в Казахстане из-за повышения цены на сжиженный газ вспыхнули массовые протесты, которые переросли в беспорядки. Наиболее значительные столкновения с силовиками произошли в Алма-Ате. Президент Токаев назвал протестующих террористами и обратился за помощью к странам ОДКБ. 6 января миротворцы приступили к работе в Казахстане.

