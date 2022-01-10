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Путин отметил мужество президента Казахстана

Путин: президент Казахстана Токаев консолидировал общество для отпора террористам
Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Пресс-служба президента Казахстана / Reuters

Президент России Владимир Путин отметил мужество главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который, по словам российского лидера, консолидировал общество, силовые структуры и население для отпора террористам. Его слова приводит ТАСС.

По словам российского президента, Токаев взял ответственность на себя, а также возглавил проведение соответствующих мероприятий.

Ранее глава государства заявил, что страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не позволят раскачивать ситуацию у себя дома, а также не допустят сценариев цветных революций.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января в связи с резким повышением цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Митингующие выдвинули политические требования, среди которых отставка правительства, проведение новых выборов, уход из политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Вскоре протесты переросли в массовые беспорядки. В нескольких регионах страны были захвачены и подожжены здания органов власти. Основные столкновения с силовиками прошли в Алма-Ате. По просьбе Токаева в Казахстан вошли силы ОДКБ.

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Юлия Ямпольская
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