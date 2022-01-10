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В Госдепе высказались о членстве Украины в НАТО

Нэд Прайс: Украина должна иметь возможность вступить в НАТО, позиция США не изменилась
Нэд Прайс

Нэд Прайс. Фото: Reuters

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс по итогам переговоров с Россией в Женеве высказались по поводу членства Украины в НАТО. В ведомстве отметили, что Киев по-прежнему должен иметь возможность вступить в альянс, и позиция Вашингтона по этому вопросу не изменилась. Об этом сообщает РИА Новости.

Прайс подчеркнул, что НАТО «следует политике открытых дверей», поэтому любая страна, которая стремится стать членом НАТО, должна иметь такую возможность.« Украина является нашим партнером, мы находимся с ней в постоянном контакте. Однако наша позиция по данному вопросу не изменилась», — сказал он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены альянса поддерживают право Украины на самозащиту, суверенитет и территориальную целостность. Он рассказал, что Североатлантический альянс помогает Киеву приблизиться к членству в НАТО реализацией реформ. В альянсе пообещали, что никогда не пойдут на компромисс по своему базовому принципу — «выбору каждой страны стать частью того союза, которого она хочет».

Марина Совина
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