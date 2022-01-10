На Ямале установят памятник первооткрывателям Арктики

В Салехарде возле переправы через Обь установят памятник отрядам-первопроходцам Великой Северной экспедиции, которые проложили Северный морской путь. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Там добавили, что памятник первооткрывателям Арктики будет выполнен в виде маяка по эскизам руководителя одного из отрядов Великой Северной экспедиции — лейтенанта Дмитрия Овцына.

«Место для возведения архитектурной композиции выбрано неслучайно. Располагаясь в точке отправления пассажирских судов, памятник будет символизировать начало движения по пути первооткрывателей», — говорится в сообщении правительства.

В центре маяка установят информационную стелу со справочными материалами об истории морского пути и с картой маршрута экспедиции.

Ранее на месте первого русского города в Арктике открыли два туристических маршрута. Маршруты «Большая пустозерская тропа» длиной десять километров и «Легенды и были Малого бора» длиной пять километров украсили арт-объектами и снабдили навигационными указателями.