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Раскрыт замысел России на переговорах с Западом по вопросам безопасности

Политолог Сауэр: усилия России усадить НАТО за стол переговоров «полезны и своевременны»

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Том Сауэр, профессор международной политики в бельгийском Университете Антверпена, раскрыл замысел России в отношении Запада. В беседе с «Лентой.ру» он предположил, что Москва пытается использовать накалившуюся обстановку вокруг Украины, чтобы усадить США и НАТО за стол переговоров и обсудить более фундаментальные вопросы европейской безопасности.

Политолог пояснил, что отношения между Россией и Западом достигли предельно низкого уровня из-за реального риска российского военного вторжения на Украину. По его словам, подобный шаг может привести к серьезному сопротивлению со стороны Киева, который будет получать поддержку от Запада, и к новым жестким санкциям против Москвы. При этом российская сторона может «легимитизировать» свои действия, указав на возросшие поставки вооружений на Украину и учения НАТО в Балтийском море.

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Сауэр подчеркнул, что понять точный замысел российского президента Владимира Путина сложно. «Но одна из его целей, похоже, состоит в том, чтобы заставить Запад начать серьезные переговоры не только о позиции Украины, но и о будущем европейской безопасности в широком смысле, включая роль России», — сказал он. Специалист подчеркнул, что подобные усилия России «полезны и своевременны», однако инструменты, выбранные для достижения этой цели, «не идеальны».

Ранее в Женеве начались переговоры России и США по гарантиям безопасности. Встреча проходит в закрытом формате. Основные темы российско-американских консультаций — вопрос о неразмещении ракет средней и малой дальности вблизи российских границ, отказ от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и сокращение числа военных учений. Главами российской делегации назначены заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин.

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Валентина Шварцман
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