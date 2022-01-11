Россияне захотели получать 166 тысяч рублей в месяц

Россияне в среднем хотели бы получать за работу около 166 тысяч рублей в месяц, при этом мужчинам в России нужно больше . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру».

По данным опроса, у мужчин желаемая зарплата больше, чем у женщин.

«В среднем по стране мужчины хотели бы зарабатывать 187 тысяч рублей, а женщины — 138 тысяч рублей. В Москве мужчины в среднем отмечали желаемый заработок в 201 тысячу рублей, а женщины — 157 тысяч рублей», — отмечается в результатах исследования.

При этом в январе 2021 года аналогичный опрос показал, что желаемая зарплата женщин годом ранее была на 37 процентов ниже желаемой зарплаты мужчин. В этом году разница составила 26 процентов.

Исследование проводилось в декабре 2021 года во всех регионах России, в нем приняли участие более семи тысяч человек старше 18 лет.

Ранее в январе эксперты в сфере рекрутинга рассказали, что до двух третей российских компаний могут повысить зарплаты сотрудникам в 2022 году.

10 января депутаты Госдумы Ярослав Нилов и Михаил Щапов предложили снизить до нуля налог на доход малообеспеченных граждан. Прозвучала также идея забирать у богатых до половины дохода.