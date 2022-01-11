Бритни Спирс снялась в стрингах топлес

Американская певица Бритни Спирс опубликовала фотографии в откровенном образе. Соответствующими снимками она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

40-летняя исполнительница сфотографировалась топлес спиной к камере в стрингах красного цвета с вырезами на бедрах. Ее образ дополнили светлые туфли на высоких каблуках. На первых двух кадрах звезда снялась с распущенными волосами, уложенными волнами, а на третьем она собрала их в высокий конский хвост. «Время ягодиц», — подписала она пост, набравший более миллиона лайков.

Известно, что певицу запечатлела фотограф Андреа Макклэйн (Andrea McClain).

В ноябре в США была прекращена судебная опека над Бритни Спирс — артистка на протяжении 13 лет находилась на попечении сперва своего отца Джеймса Спирса, а затем — назначенных судом опекунов. При этом Бритни вела активную гастрольную деятельность, зарабатывала миллионы, но не имела права распоряжаться ни своими финансами, ни имуществом, ни даже личной жизнью.

В декабре Бритни Спирс объяснила прекращение карьеры и обматерила своих родственников. По словам певицы, она больше не занимается музыкой, поскольку это приносит пользу только ее семье. Отказ — это один из способов заявить им: «Да идите вы», считает она. Спирс призналась, что все достижения доставляют ей страдания из-за того, что семья всегда ее использовала.