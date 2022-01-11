В Белоруссии срочник получил три месяца гаупвахты за участие в протестах

В Белоруссии солдат-срочник получил три месяца ареста на гаупвахте за участие в акциях протеста в августе 2020 года. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Военнослужащему инкриминировали участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с неповиновением законным требованиям представителей власти.

По данным обвинения, с 10 по 11 августа 2020 года подсудимый участвовал в акциях протеста в Минске и выходил на проезжую часть, что привело среди прочего к сбою в работе общественного транспорта. Доказательством послужили фотографии, которые он публиковал в соцсетях.

Суд Заводского района Минска назначил наказание в виде трех месяцев ареста с отбыванием на гауптвахте военной комендатуры.

Ранее члена Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову этапировали в женскую исправительную колонию в Гомеле. Ранее ее приговорили к 11 годам лишения свободы по обвинению в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования. Оппозиционерка не признала вину и отказалась просить о помиловании.