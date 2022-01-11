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Марию Колесникову этапировали в колонию

Члена КС белорусской оппозиции Марию Колесникову этапировали в гомельскую колонию №4

Фото: Рамиль Насибулин / БелТА / ТАСС

Члена Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марию Колесникову этапировали из СИЗО в женскую исправительную колонию №4, расположенную в Гомеле. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале правозащитного центра «Весна».

24 декабря Верховной суд Белоруссии оставил без изменений приговор оппозиционерке по статьям о заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования. Все апелляционные жалобы Колесниковой были отклонены. «Следующие две недели она будет на карантине», — рассказали правозащитники.

В 2020 году Колесникова возглавляла избирательный штаб экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, считавшегося главным соперником Александра Лукашенко на выборах главы государства. После начала массовых протестов, которые охватили страну из-за возможных фальсификаций на президентских выборов, спецслужбы попытались насильно выдворить девушку из страны.

6 сентября 2021 года суд приговорил Колесникову и ее коллегу Максима Знака к 11 и 10 годам лишения свободы. Свою вину они не признали и отказались просить о помиловании.

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Михаил Кириллов
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