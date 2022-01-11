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Кардиолог описал возможность отложенной смерти после коронавируса

Кардиолог Бойцов: воспалительный процесс после COVID-19 может спровоцировать смерть

Фото: Fabian Strauch / DPA / Globallookpress.com

После перенесенного коронавируса в сердечно-сосудистой системе может остаться воспалительный процесс. Он, в свою очередь, способен приводить к обострению, например, к ишемической болезни сердца и «отложенному» смертельному исходу. Об этом заявил академик РАН, главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов, его цитирует Telegram-канал Shot.

По его словам, у переболевших патологические процессы в сердечно-сосудистой системе могут оставаться и в постковидном периоде. То есть на момент обострения в организме следов вируса уже не останется.

«Это может произойти даже по истечении какого-то времени после выписки из стационара. При этом речь идет не только об осложнениях, например, инфаркте миокарда, но даже и о смертельных исходах», — описал последствия болезни врач.

Бойцов подчеркнул, что люди с заболеванием сердца и сосудов представляют категорию особого риска, им следует вакцинироваться от коронавируса в обязательном порядке. Однако есть противопоказания: прививку нельзя делать в острый период инфаркта миокарда, во время обострения миокардита и при других патологиях. В остальных случаях заболевания сердца являются показаниями для вакцинации.

Ранее доктор медицинских наук, кардиолог Заурбек Шугушев рассказал, что COVID-19 может оказывать прямое негативное воздействие на сердечную мышцу. Одним из проявлений постковидного синдрома он назвал сердечную недостаточность из-за перенесенного миокардита.

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Варвара Кошечкина
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