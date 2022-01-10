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Кардиолог рассказал об опасности коронавируса для сердца

Кардиолог Шугушев: коронавирус может оказывать прямое повреждающее воздействие на сердце

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Доктор медицинских наук, кардиолог Заурбек Шугушев рассказал об опасности коронавируса для сердца в беседе с радио Sputnik.

По словам врача, коронавирус может оказывать прямое повреждающее воздействие на сердечную мышцу. В частности, одним из проявлений постковидного синдрома он назвал сердечную недостаточность из-за перенесенного миокардита. «В этом случае пациент находится в том же самом состоянии, что и после обширного инфаркта», — пояснил Шугушев.

Специалист добавил, что на данный момент невозможно назвать конкретные маркеры, на основе которых можно будет прогнозировать проблемы с сердцем после COVID-19. Определенной корреляции по возрасту в связи с поражением сердечной мышцы после перенесенного коронавируса также не наблюдается.

Ранее главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Сергей Бойцов рассказал, что за два года пандемии COVID-19 участились случаи смерти пациентов с болезнями сердца и сосудов. По всему миру прирост смертности от болезней сердца и сосудов в среднем составляет 10-12 процентов.

Марина Совина
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