Кардиолог рассказал об опасности коронавируса для сердца

Доктор медицинских наук, кардиолог Заурбек Шугушев рассказал об опасности коронавируса для сердца в беседе с радио Sputnik.

По словам врача, коронавирус может оказывать прямое повреждающее воздействие на сердечную мышцу. В частности, одним из проявлений постковидного синдрома он назвал сердечную недостаточность из-за перенесенного миокардита. «В этом случае пациент находится в том же самом состоянии, что и после обширного инфаркта», — пояснил Шугушев.

Специалист добавил, что на данный момент невозможно назвать конкретные маркеры, на основе которых можно будет прогнозировать проблемы с сердцем после COVID-19. Определенной корреляции по возрасту в связи с поражением сердечной мышцы после перенесенного коронавируса также не наблюдается.

Ранее главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Сергей Бойцов рассказал, что за два года пандемии COVID-19 участились случаи смерти пациентов с болезнями сердца и сосудов. По всему миру прирост смертности от болезней сердца и сосудов в среднем составляет 10-12 процентов.