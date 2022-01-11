Проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет снизился впервые за десять лет

Средний проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет в российских вузах снизился впервые за десять лет. Таковы итоги ежегодного мониторинга качества приема в российские вузы за 2021 год, который подготовил НИУ ВШЭ при поддержке Минобрнауки. Статистику приводит «РБК».

В исследование вошли 838 университетов, в том числе 404 головных государственных, 345 филиалов и 89 негосударственных вузов за исключением военных и творческих.

По данным мониторинга, в 2021 году средний балл для поступления на бюджет составил 70,3 по сравнению с 70,8 балла в 2020 году. Снижение проходного балла наблюдается и в российских регионах — с 67,5 балла до 66,9.

Однако такая тенденция не затронула платный прием — в 2021 году по стране средний балл вырос на 0,4, а в регионах (без учета Москвы и Санкт-Петербурга) на 0,3.

В конце августа прошлого года сообщалось, что российские вузы объявили о дополнительном наборе из-за нехватки студентов. О готовности принять больше студентов на платной основе объявили несколько факультетов Московского государственного университета (МГУ), а также МФТИ, МГСУ, МИЭТ, НИУ МЭИ и МАДИ — некоторые из них заявляли о готовности взять будущих первокурсников и на бюджетные места.

