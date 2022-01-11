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Чемпионка мира назвала пользу от участия первого небинарного спортсмена на ОИ

Бутырская заявила, что небинарный спортсмен Ледюк дал повод обсуждать фигурное катание
Мария Бутырская

Мария Бутырская. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Мария Бутырская прокомментировала информацию о том, что американский фигурист Тимоти Ледюк станет первым небинарным спортсменом на Олимпийских играх в Пекине. Ее слова приводит RT.

Бутырская назвала плюсом то, что Ледюк дал повод людям обсуждать фигурное катание. «История Ледюка — обыкновенная мелочь. Наш вид спорта и без того популярен, но пускай за счет американца станет еще более интересным», — заявила она о такой пользе от его участия.

10 января американская сборная по фигурному катанию объявила состав на зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине. В список попал Ледюк, который идентифицирует себя гендером, выпадающим из бинарной системы. Он объявил о своей небинарной гендерной идентичности в прошлом году.

Ледюк выступает в паре с Эшли Кейн-Гриббл. В январе этого года пара стала чемпионами США и отобралась на Игры-2022 в Китае.

Анастасия Борисова
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