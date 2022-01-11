Опасный для человека коронавирус нашли в крови кошек

Ученые из Университета Теннесси обнаружили в образцах крови кошек антитела к рецептор-связывающему домену SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы на сайте biorxiv.

Отмечается, что образцы были взяты задолго до начала пандемии коронавирусной инфекции из различных регионов США. «К нашему удивлению, 70 процентов проб сыворотки крови, взятых у кошек в Университете Теннесси до начала пандемии, оказались положительными на антитела против рецептор-связывающего домена SARS-CoV-2 и родственного ему SARS-CoV (возбудитель атипичной пневмонии — прим. «Ленты.ру»)», — заявили ученые.

Исследователи считают, что это объясняется тем, что кошки контактировали с вирусом, спайковый белок которого настолько похож на аналогичный белок возбудителя коронавирусной инфекции. По их словам, это вызывает в организме выделение кросс-реактивных антител против него. Они пояснили, что это антитела, которые вырабатываются после контакта с одним возбудителем инфекции, но при этом способны защитить и от других, похожих возбудителей.

По предварительным данным, кросс-реактивные антитела к COVID-19 могли появиться после столкновения иммунной системы кошек с вирусом SARS-CoV, который в начале 2000-х годов вызвал вспышку атипичной пневмонии в Азии. Однако в последний раз он был выявлен еще в июле 2003-го.

Специалисты считают, что потенциально опасный вирус циркулирует в популяции американских кошек прямо сейчас.

Ранее британские ученые выявили у некоторых домашних кошек и собак воспалительное заболевание сердца, которое называется миокардит. Его обнаружили после того, как питомцы заболели COVID-19. Отмечается, что животные находились в депрессивном состоянии, были вялыми, а также у них отсутствовал аппетит.