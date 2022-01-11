Вирусолог оценил прогноз о 100 тысячах случаях коронавируса в сутки в России

Учитывая ситуацию с COVID-19 в Великобритании и США, в России количество заболевших тоже достигнет 100 тысяч в сутки, считает начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число новых случаев COVID-19 в России при неблагоприятном развитии событий может превысить 100 тысяч человек ежесуточно.

В плане развития омикрона США обгоняют нас примерно на полтора месяца, отметил вирусолог. Это позволяет ориентироваться на скорость распространения нового штамма и предположить, что будет происходить с заболеваемостью в России.

«Поскольку у нас первые больные были зафиксированы недели три назад, то, ориентируясь на США, где за месяц омикрон занял больше половины количества новых заражений, я думаю, что действительно какие-то подобные цифры мы и увидим. Подъем начался, максимум спада для Москвы был 3 января, а для России 6 января, и дальше пошел рост. Это я расцениваю как приход омикрона», — отметил вирусолог.

Однако, по мнению Чепурнова, стоит учитывать, что в США больший охват потенциально больных людей по сравнению с Россией.

«Тяжесть заболеваний омикроном будет меньше в четыре-пять раз, если взять среднюю цифру. Но с другой стороны, уровень заболеваемости будет в три раза выше, чем пик дельты. Я думаю, что это определенное уравновешивание, но клинической службе достанется, будет опять довольно серьезное напряжение сил», — заключил он.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что нельзя говорить о менее тяжелом течении омикрона. По словам министра, о тяжелом течении южноафриканского варианта свидетельствуют данные зарубежных стран, где доминирует омикрон-штамм.