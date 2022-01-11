Президент Мексики во второй раз заразился коронавирусом

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что во второй раз заразился коронавирусной инфекцией и уходит на изоляцию с легкими симптомами. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

В первый раз Обрадор заразился в январе 2021 года. «Я останусь в изоляции и буду заниматься только офисной работой и общаться виртуально, пока не поправлюсь», — отметил политик. На пресс-конференциях и мероприятиях Обрадора заменит глава МВД Адан Аугусто Лопес.

В декабре стало известно, что президент Черногории Мило Джуканович заразился коронавирусной инфекцией. «У президента слабовыраженные симптомы <...> В соответствии с эпидемиологическими мерами он находится в самоизоляции, откуда будет исполнять свои обязанности», — уточнили в пресс-службе.