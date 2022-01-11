Президент Мексики во второй раз заразился коронавирусом
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор во второй раз заразился коронавирусом
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что во второй раз заразился коронавирусной инфекцией и уходит на изоляцию с легкими симптомами. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
В первый раз Обрадор заразился в январе 2021 года. «Я останусь в изоляции и буду заниматься только офисной работой и общаться виртуально, пока не поправлюсь», — отметил политик. На пресс-конференциях и мероприятиях Обрадора заменит глава МВД Адан Аугусто Лопес.
В декабре стало известно, что президент Черногории Мило Джуканович заразился коронавирусной инфекцией. «У президента слабовыраженные симптомы <...> В соответствии с эпидемиологическими мерами он находится в самоизоляции, откуда будет исполнять свои обязанности», — уточнили в пресс-службе.
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