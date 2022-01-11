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Чешский банк в России нашел покупателя

РБК: АФК «Система» стала основным претендентом на покупку банка «Хоум Кредит»

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Чешская PPF Group нашла покупателя на свой российский актив — банк «Хоум Кредит», пишет РБК. Им с высокой долей вероятности станет Акционерная финансовая корпорация (АФК) «Система», принадлежащая бизнесмену Владимиру Евтушенкову.

В настоящее время стороны продолжают переговоры, в том числе прорабатывается архитектура будущей сделки — непонятно, какая из структур, контролируемых «Системой», может выступить покупателем.

АФК «Система» уже владеет МТС банком, однако он уступает «Хоум Кредиту» по размеру активов: 291,2 миллиарда рублей против 305,2 миллиарда по состоянию на конец декабря. Среди прочих рассматривается вариант, при котором кредитная организация будет передана в собственность мобильному оператору МТС, также принадлежащему «Системе».

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Еще один вопрос, обсуждающийся на переговорах, касается названия банка после продажи. Ожидается, что в обозримом будущем оно сохранится, однако в дальнейшем между «Хоум Кредитом» и МТС банком может произойти обмен активами.

Представители обеих сторон пока не комментируют данные о возможной сделке. Издание ссылается на близких к «Системе» источников. Об активном поиске нового покупателя для «Хоум Кредита» стало известно в октябре. Тогда в числе главных претендентов называлась венгерская группа OTP, владеющая одноименным банком (в России работает под брендом ОТП).

В марте прошлого года в авиакатастрофе на Аляске погиб основатель и основной акционер PPF Group, чешский миллиардер Петр Келлнер. Управляющей активами бизнесмена была назначена его жена Рената Келлнерова.

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Платон Щукин
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