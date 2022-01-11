На Украине резко упала добыча газа

Крупнейшая на Украине государственная газодобывающая компания «Укргазвыдобування» за январь-декабрь 2021 года добыла 13,67 миллиарда кубометров газа, что почти на четыре процента меньше в годовом выражении, сообщает пресс-служба предприятия.

При этом в декабре 2021 года было добыто 1,109 миллиарда кубометров природного газа, это на 2,6 миллиона кубометров больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Украина ежегодно потребляет около 30 миллиардов кубометров, из них около 14 миллиардов добывает «Укргазвыдобування», шесть миллиардов — частные компании, еще 10 миллиардов импортируется из стран Европы.

Ранее глава «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко назвал условие для энергонезависимости страны. По его мнению, Украине нужно резко увеличить собственную добычу газа в стране на пять миллиардов кубометров в год (до 25 миллиардов).

При этом Украина хочет сократить потребление газа на 30-40 процентов в ближайшие годы, заявил ранее премьер-министр Денис Шмыгаль.