Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

На Украине резко упала добыча газа

«Укргазвыдобування» за январь-декабрь 2021-го добыла газа на 4% меньше в годовом выражении

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Крупнейшая на Украине государственная газодобывающая компания «Укргазвыдобування» за январь-декабрь 2021 года добыла 13,67 миллиарда кубометров газа, что почти на четыре процента меньше в годовом выражении, сообщает пресс-служба предприятия.

При этом в декабре 2021 года было добыто 1,109 миллиарда кубометров природного газа, это на 2,6 миллиона кубометров больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Котировки TTF1! от TradingView

Украина ежегодно потребляет около 30 миллиардов кубометров, из них около 14 миллиардов добывает «Укргазвыдобування», шесть миллиардов — частные компании, еще 10 миллиардов импортируется из стран Европы.

Ранее глава «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко назвал условие для энергонезависимости страны. По его мнению, Украине нужно резко увеличить собственную добычу газа в стране на пять миллиардов кубометров в год (до 25 миллиардов).

При этом Украина хочет сократить потребление газа на 30-40 процентов в ближайшие годы, заявил ранее премьер-министр Денис Шмыгаль.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Роспотребнадзоре рассказали о признаках ухудшения эпидситуации в России
Мурашко опроверг информацию о менее тяжелом течении омикрон-штамма
Названы главные риски для человечества
Американский сенатор обвинила Байдена в слабости США
Россия выдала Белоруссии участника протестных акций вопреки требованию ЕСПЧ
В Минздраве назвали число привившихся от COVID-19 за каникулы россиян
Стилист назвал главные ошибки во внешнем виде женщин
Джонсону пригрозили преследованием из-за вечеринки на карантине
Чемпионка мира назвала пользу от участия первого небинарного спортсмена на ОИ
Новый «Человек-паук» оказался самым кассовым проектом Marvel в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter