Названы возможные сроки открытия стран Европы и Азии для россиян

Эксперты туристической отрасли назвали отечественным туристам возможные сроки открытия стран Европы и Азии. Об этом пишут «Известия».

Так, по словам специалистов, полноценные путешествия в страны Европы для россиян могут стать доступны уже весной. «Думаю, что недавно открывшийся для привитых россиян Израиль облегчит правила въезда уже в конце зимы, максимум — весной. И примерно тогда же для российских туристов может полноценно открыться Европа», — заявил генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Александр Мкртчян.

Со словами коллеги согласился вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, напомнив, что ранее в Европейской комиссии по туризму заявили, что полноценное открытие границ ЕС для россиян ожидается весной 2022 года.

При этом открытия Китая, Индонезии и Камбоджи в ближайшее время ждать не стоит. Однако эксперты отметили возможность смягчения правила въезда для иностранных отдыхающих, в том числе из России.

Ранее в декабре российская туристка, которая несмотря на пандемию и закрытые границы сумела побывать в Венгрии, Австрии и Германии, раскрыла секреты организации отдыха за границей. Так, легким способом пробраться в Европу путешественница назвала Венгрию, которая открыта для туризма.