Россия и США «оставили открытыми двери» для дискуссий по Украине

Представители России и США после переговоров в Женеве «оставили открытыми двери» для новых дискуссий по снижению напряженности вокруг Украины. Об этом сообщил телеканал France 24.

Как отметил канал, первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман и замглавы МИД России Сергей Рябков подтвердили позиции сторон «по чувствительным вопросам».

В сообщении говорится, что позиции Вашингтона и Москвы остаются «антагонистичными», стороны предпринимают попытки к преодолению «взрывоопасного кризиса вокруг Украины».

Ранее Шерман по итогам переговоров заявила, что страны Запада введут против России коллективные санкции в случае ее «вторжения» на территорию Украины. «Цена будет включать финансовые санкции. Сообщалось о том, что эти санкции будут затрагивать ключевые финансовые институты, включать меры экспортного контроля, которые направлены против ключевых отраслей», — сказала она.

10 января в Женеве прошли переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности между делегациями России и США. В общей сложности дискуссия между официальными лицами двух стран продлилась около 7,5 часа. Переговоры проходили за закрытыми дверями, без журналистов, в постоянном представительстве США при женевском отделении ООН.