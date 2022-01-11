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Норвежский генерал назвал НАТО способ избежать войны с Россией

Норвежский генерал-лейтенант Моод: НАТО следует открыть двери для всех, включая Россию

Фото: Yves Herman / Reuters

Норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод (Robert Mood) назвал НАТО способ избежать войны с Россией. Он написал в статье для издания Aftenposten, что Западу следует предоставить другим странам, включая РФ, возможность вступить в НАТО.

В противном случае Моод предрек военные конфликты в ближайшее время.

«Может быть, НАТО и вправду больше сосредоточиться на обороне и открыть двери для всех, включая Россию, призвав своих членов отказаться от баз и ядерного оружия за пределами собственной территории? Если мы не начнем мыслить иначе, мы, скорее всего, быстро придем к еще большим конфликтам и войнам как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», — отметил генерал.

Он также возмутился насчет образа русских в западной культуре.

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«Я также не помню, чтобы я видел хоть один фильм или сериал, где русские были бы положительными, а западные персонажи — отрицательными. Западная культура продвигает США и западноевропейцев как нечто безусловно хорошее. И культивирует при этом образ России и россиян как нечто однозначно злое, подлое и примитивное. (…) Мы искажаем реальность, изображая ее главным злодеем, а США и Запад — безупречными защитниками демократии», — написал Моод.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что на переговорах по гарантиям безопасности с США не удалось договориться о нерасширении НАТО на Восток. «Это вопрос российской национальной безопасности... Ситуация настолько опасна, что мы больше не можем позволить себе откладывать этот фундаментальный вопрос», — пояснил он.

10 января в Женеве прошли переговоры России и США по гарантиям безопасности. Встреча прошла в закрытом формате. Главами российской делегации назначены заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Дискуссия между официальными лицами двух стран продолжалась около 7,5 часов.

Марина Совина
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