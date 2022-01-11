Германия задумала решить глобальную проблему за счет приезжих

Германия решила привлечь мигрантов для предотвращения острой нехватки рабочей силы, которая подрывает производительность труда и ставит под угрозу успешный энергетический переход, передает Reuters.

Крупнейшая экономика Европы столкнулась с демографическим кризисом и задумала решить глобальную проблему энергетического перехода за счет приезжих. «Сегодня у нас 300 тысяч вакансий, и мы ожидаем, что их число возрастет до миллиона и более. Если мы не ликвидируем этот разрыв, у нас возникнут реальные проблемы с производительностью», — сказал министр экономики Роберт Хабек. Стране понадобится больше инженеров, рабочих, сиделок, пояснил он.

По оценкам Немецкого экономического института, в этом году численность рабочей силы сократится более чем на 300 тысяч человек, так как пожилых работников, которые выходят на пенсию, больше, чем молодых, которые начинают работать. Ожидается, что в 2030-м нехватка людей трудоспособного возраста составит около пяти миллионов человек.

Власти Германии договорились снизить барьеры для квалифицированных работников из других стран и вновь сделать работу более привлекательной, например, повысить минимальную заработную плату в стране до 12 евро (13,60 доллара) в час.

В августе председатель Федерального агентства труда Германии Детлеф Шееле уже говорил о проблеме нехватки рабочей силы и заявил, что стране требуются тысячи мигрантов для восстановления производительности труда по мере старения населения. На что правая партия «Альтернатива для Германии» выступила против «непонятного требования» Шееле. Депутат Рене Спрингер обвинил его в том, что он «стал рупором компаний, которые хотят еще больше снизить заработную плату с помощью иммиграции».