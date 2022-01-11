Чиновника из администрации Тамбовской области заподозрили в мошенничестве

Временно исполняющего обязанности заместителя главы администрации Тамбовской области Владимира Громова заподозрили в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, чиновник задержан 11 января в порядке статьи 91 УПК России по подозрению в совершении преступления.

В кабинете Громова в октябре 2021 года сотрудники ФСБ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции провели обыски. Он курирует деятельность комитета по управлению имуществом, управление госзаказа области и управление по государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области (Гостехнадзор области). Глава администрации региона в курсе ситуации, следователям оказывается полное содействие.

В пресс-службе регионального управления МВД заявили, что следственные действия связаны с делом, возбужденным в мае по факту неисполнения договора поставки имущества в детские дошкольные учреждения региона.

Владимир Громов уроженец белорусского города Барановичи. Он работает в органах исполнительной власти с 2004 года.