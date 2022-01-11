Женщина установила скрытые камеры в доме бывшего мужа по одной причине

Пользователь Reddit с ником SmthSmth34 рассказал, что его супруга Клэр установила скрытые камеры в доме своего бывшего мужа по одной причине. По его словам, женщина собиралась следить за новой возлюбленной экс-супруга.

«Я женился на Клэр два года назад. У нее есть шестилетняя дочь (моя падчерица), опеку над которой она делит вместе со своим бывшим мужем Адамом», — заявил автор поста. По его словам, восемь месяцев назад Адам стал встречаться с девушкой и уже познакомил ее с ребенком, что не понравилось Клэр. «Она потребовала, чтобы бывший супруг организовал ей встречу с новой возлюбленной. Клэр хотела поговорить с девушкой и понять, какой та будет мачехой в будущем», — вспомнил пользователь.

Когда Клэр узнала, что Адам предложил избраннице жить вместе, то решила установить в его доме скрытые камеры, чтобы выяснить, как она относится к ее дочери. Женщина заверила своего супруга, что это временная мера, и пообещала их убрать в скором времени. «Я попросил ее избавиться от скрытых камер, потому что могут возникнуть серьезные проблемы, если Адам узнает о них, но она рассердилась на меня и попросила не лезть не в свое дело», — поделился он.

Большинство пользователей раскритиковали поступок жены автора поста. Они посоветовали мужчине рассказать ее бывшему супругу о скрытых камерах. «Вы должны сказать ему правду. Это незаконно, и вы можете попасть в беду, если вскроется, что вы знали об этом, но не предприняли никаких действий», — подчеркнул один из комментаторов.

Ранее пользовательница Reddit поделилась историей о том, как задумалась о разводе после одного требования мужа. По словам рассказчицы, супруг попросил ее разорвать договор о разделении финансов после того, как узнал, что она зарабатывает больше него.