Женщина задумалась о разводе из-за одного требования мужа

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как задумалась о разводе из-за одного требования мужа. Она рассказала, что супруг попросил ее разорвать договор о разделении финансов после того, как узнал, что она зарабатывает больше него.

Автор поста рассказала, что вышла замуж шесть лет назад за мужчину, который хорошо зарабатывал. По ее словам, до женитьбы они с мужем подписали договор, согласно которому их финансы будут строго разделены. «Тогда я училась в аспирантуре, поэтому мое финансовое положение было довольно плохим, но я подписала контракт, потому что понимала, что он хочет защитить себя», — поделилась женщина.

По словам героини истории, сейчас она зарабатывает в три раза больше супруга. Она рассказала, что недавно самостоятельно приобрела новый автомобиль, после чего муж спросил о ее зарплате. Он также уточнил у жены, сколько денег она будет выплачивать ежемесячно, чтобы покрыть плату за машину. «Я сказала ему, что приобрела автомобиль за наличные деньги, так как могу себе это позволить», — призналась она и добавила, что муж перестал с ней разговаривать после услышанного.

«Через несколько часов мой супруг заговорил со мной и заявил, что мы должны разорвать соглашение о разделении финансов», — рассказала женщина. Она добавила, что ее муж аргументировал предложение тем, что они женаты, поэтому должны делиться заработанными средствами. «Я ответила ему, что мы в браке уже шесть лет, но никогда не имели общий бюджет», — пожаловалась рассказчица и добавила, что после спора муж начал оскорблять ее и ушел из дома.

По словам автора истории, заявления супруга заставили ее задуматься о разводе. «Из-за произошедшего я думаю, что я была слишком занята аспирантурой, работой и долгами, чтобы увидеть, что мой брак был притворством», — призналась она.

«Ваш супруг хотел, чтобы договор изначально защищал его деньги, потому что у вас их не было, а теперь вы зарабатываете больше, и он хочет аннулировать соглашение, чтобы тратить вашу зарплату?» — прокомментировал публикацию один из юзеров. В комментариях под постом пользователи также отметили, что отношения автора и ее мужа не похожи на брак. По их мнению, героини истории нужно серьезно задуматься о разводе.