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Индия ужесточила правила въезда для россиян из-за коронавируса

АТОР: с 11 января все туристы, въезжающие в Индию, обязаны пройти семидневный карантин

Фото: Frank Holleman / Unsplash

Правительство Индии ужесточило правила въезда для иностранных туристов, в том числе россиян, из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно новым правилам, со вторника, 11 января, все путешественники, въезжающие в страну, вне зависимости от прививочного статуса обязаны пройти семидневный карантин. После его окончания отдыхающие должны сдать ПЦР-тест за свой счет. При этом результаты исследования необходимо загрузить на портал Air Suvidha.

Кроме того, на Гоа введен комендантский час с 11 вечера до 6 утра, ограничивающий перемещение туристов. Сроки снятия ограничений пока не уточняются.

Ранее в январе власти Словении ввели новые ограничительные меры из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в республике. Так, с 10 января пользоваться любым общественным транспортом в стране могут только лица с документом о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательным тестом — ковид-сертификатом. 

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Валентина Процкова
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