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Xiaomi выпустит смартфон «Катюша»

Xiaomi выпустит два телефона Black Shark 5 под кодовыми названиями «Катюша» и «Патриот»

Фото: Aly Song / Reuters

Xiaomi занялась разработкой двух версий геймерского смартфона Black Shark 5. Об этом в своем акаунте на Weibo сообщил известный китайский инсайдер Digital Chat Station.

По информации специалиста, корпорация запустила в разработку новое поколение смартфонов для геймеров серии Black Shark. В базе фигурируют две модификации устройства под кодовыми названиями «Катюша» и «Патриот». Автор не уточнил, почему в китайской компании выбрали именно эти наименования. Вероятнее всего, в продаже модели выйдут под общим названием Black Shark 5.

Автор Digital Chat Station также отметил, что флагманский аппарат будет базироваться на топовом процессоре Snapdragon 8 Gen 1, иметь аккумулятор емкостью 4600 миллиампер-часов и оболочку JOYUI на базе Android 12. По информации инсайдера Bald Panda, премиальная версия девайса под названием Black Shark 5 Pro получит 6,8-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2К и частотой 144 герца, а также батарею на 5000 миллиампер-часов.

Сроки выхода девайсов не раскрываются. Ожидается, что смартфоны представят до конца 2022 года.

Актуальным смартфоном игровой серии Xiaomi является Black Shark 4S Pro, вышедший осенью. Телефон, имеющий процессор Snapdragon 888+ и 16 гигабайт оперативной памяти, в октябре возглавил рейтинг самых мощных смартфонов по версии AnTuTu.

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Андрей Ставицкий
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