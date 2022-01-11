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Девушка осталась с «колбасой» вместо губ после их увеличения

Жительница Шотландии рассказала, что ее губы сильно распухли из-за аллергии на раствор

Фото: Unsplash

Жительница Шотландии увеличила губы и поделилась неудачными последствиями перенесенной процедуры. Соответствующую историю публикует Daily Record.

Даниэлла Болтон рассказала, что осталась с «колбасой» вместо губ, поскольку они сильно распухли из-за аллергической реакции, вызванной введенным раствором. При этом, по словам героини материала, она заранее записалась к косметологу, чтобы протестировать филлер на возможные побочные эффекты. «Мне сделали небольшой тест на руке, чтобы посмотреть, все ли будет в порядке. Моя кожа немного покраснела, но я не придала этому значения», — пояснила она.

Когда Болтон ввели наполнитель, ее губы распухли, однако косметолог заверила, что отек должен спасть в течение часа. Девушка покинула салон, однако размер ее губ начал увеличиваться.

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«Не знаю, преувеличиваю ли я, но они были примерно в 20 раз больше обычного. Мне стало страшно, и я не понимала, как скоро спадет отек. Мое самочувствие ухудшилось, я почувствовала жар, поэтому связалась с косметологом и объяснила ситуацию», — вспоминает Болтон.

По словам девушки, врачи выдали ей сильные антигистаминные препараты. Через полчаса после приема лекарств отечность губ спала, и общее состояние пациентки пришло в норму.

Героиня материала призналась, что аллергическая реакция могла привести к серьезным последствиям, и призвала читательниц серьезно относиться к любым побочным эффектам косметологических процедур.

В ноябре 2021 года девушка избавилась от пухлых губ после 4 лет инъекций и показала результат. 20-летняя Лиззи рассказала, что увеличивала губы на протяжении четырех лет. По ее словам, в последний год она перестала делать инъекции, поскольку ее губы не уменьшались, а внутри них образовалось большое количество комков из затвердевшего филлера. В связи с этим она решилась избавиться от гиалуроновой кислоты.

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Айсель Эюбова
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