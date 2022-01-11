Стало известно местоположение покинувшего Россию журналиста Шендеровича

Журналист и писатель Виктор Шендерович (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов) в настоящее время находится в Варшаве. О местоположении покинувшего Россию журналиста сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

По информации издания, Шендерович, ранее объявивший об отъезде из России, вылетел в Варшаву 28 декабря 2021 года.

11 января представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение Шендеровича покинуть страну. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что оно не может быть связано с объявлением его иностранным агентом. Он отметил, что статус иноагента не ограничивает граждан в правах.

О планах покинуть Россию Шендерович объявил ранее в январе. Он уточнил, что принял это решение из-за иска бизнесмена Евгения Пригожина, который перешел к «шантажу уголовными статьями». «Разумеется, отъезд — это именно то, на что мне намекали из Кремля 20 лет напролет бесконечной и демонстративной уголовщиной в мой адрес», — подчеркнул журналист, назвав вынужденный отъезд с родины «лишением свободы».

30 декабря Минюст России включил в реестр иностранных агентов Виктора Шендеровича, Надежду Толоконникову и еще шесть человек. В министерстве заявили, что все включенные в список иноагентов «систематически осуществляют распространение материалов для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование».