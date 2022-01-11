МИД России ответил на призыв Госдепа вывести силы ОДКБ из Казахстана

США не имеют права советовать контингенту ОДКБ, как наводить порядок и соблюдать права человека в Казахстане. Об этом говорится на странице российского дипведомства в Тwitter.

Дипломаты напомнили, что миротворцы ОДКБ находятся в республике по приглашению властей страны и выполняют задачи по охране.

«В отличие от американских военнослужащих, оккупировавших территории Сирии и Косово в Сербии, контингент миротворческих сил ОДКБ выполняет задачи по защите объектов критически важной инфраструктуры в Казахстане по просьбе его руководства», — говорится в заявлении.

В посольстве отметили, что американские власти умышленно забывают, что в результате систематического вмешательства США во внутренние дела других государств «надолго подорваны основы стабильности и безопасности на постсоветском пространстве, во многих странах на Балканах и Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Латинской Америке».

Ранее представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что власти США призывают ОДКБ вывести силы, переброшенные в Казахстан для урегулирования ситуации, когда об этом попросят местные власти. Он также прокомментировал слова госсекретаря Энтони Блинкена, заявив, что они «основаны на годах и десятилетиях исторического опыта».

9 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона потребует от Казахстана объясниться за приглашение миротворцев ОДКБ. «У нас есть реальные вопросы, почему они оказались вынуждены обратиться в эту организацию, в которой главенствует Россия. Мы просим разъяснений по этому поводу», — сказал дипломат.

