Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Глава НАСА захотел встретиться с Рогозиным

ТАСС: глава НАСА Билл Нельсон захотел встретиться с главой «Роскосмоса» Рогозиным
Билл Нельсон

Билл Нельсон. Фото: Joe Skipper / Reuters

Администратор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) Билл Нельсон заявил о желании встретиться с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным, сообщает ТАСС.

В сообщении отметили, что Нельсон с нетерпением ждет встречи с главой госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным. «Я с нетерпением жду личной встречи с Дмитрием, а пока мы продолжим говорить, так часто, как потребуется», — сообщил он на брифинге во вторник.

Глава НАСА отметил, что сроки личной встречи с Рогозиным будут зависеть от ситуации с пандемией. Нельсон подчеркнул, что во время визита в Россию он планирует обсудить с главой «Роскосмоса» вопросы климата.

Ранее Нельсон заявил о решении президента США Джо Байдена продлить срок службы Международной космической станции (МКС) до 2030 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Стало известно о возможной причастности США к началу пандемии коронавируса
Названы причины сдержанной реакции Украины на события в Казахстане
На западе России приступили к учениям около 3000 военных
Студентка временно лишилась зрения после наращивания ресниц
Невеста отстригла волосы во время свадьбы и вызвала споры в сети
Названы лучшее и худшее гражданства для путешествий
В Совфеде ответили на заявления экс-главы МИД Польши о «насильнике»-России
Эксперты оценили готовность людей есть червей ради спасения планеты
Россиянин забил до смерти соседа кочергой и получил срок
Итальянская компания захотела купить российский госбанк
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter