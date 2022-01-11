Глава НАСА захотел встретиться с Рогозиным

Администратор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) Билл Нельсон заявил о желании встретиться с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным, сообщает ТАСС.

В сообщении отметили, что Нельсон с нетерпением ждет встречи с главой госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным. «Я с нетерпением жду личной встречи с Дмитрием, а пока мы продолжим говорить, так часто, как потребуется», — сообщил он на брифинге во вторник.

Глава НАСА отметил, что сроки личной встречи с Рогозиным будут зависеть от ситуации с пандемией. Нельсон подчеркнул, что во время визита в Россию он планирует обсудить с главой «Роскосмоса» вопросы климата.

Ранее Нельсон заявил о решении президента США Джо Байдена продлить срок службы Международной космической станции (МКС) до 2030 года.

