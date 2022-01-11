В Госдуме назвали экс-главу МИД Польши идиотом за угрозу «дать по яйцам» России

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков назвал идиотским заявление евродепутата, экс-главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что Россия «получит по яйцам». В разговоре с «Лентой.ру» он также добавил, что реакция на подобные высказывания находится в компетенции Министерства иностранных дел России.

«Я думаю, что если идиот делает идиотские заявления, то российским депутатам не обязательно комментировать столь неадекватные слова. А реакция на это находится в компетенции МИДа», — подчеркнул Новиков.

Угроза Радослава Сикорского стала ответом министру иностранных дел России Сергею Лаврову, который заявил, что НАТО представляет из себя геополитический проект по освоению территорий, оставшихся после распада Организации Варшавского договора.

Ранее эксперты агентства «Евразийские стратегии» МГИМО в своем ежегодном докладе «Международные угрозы» призвали Россию готовиться к новым провокациям со стороны Запада в 2022 году.