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В Кремле прокомментировали слухи о новых санкциях Запада

Песков заявил, что слухи о новых санкциях Запада не способствуют конструктивной обстановке

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Слухи о новых санкциях Запада не способствуют конструктивной обстановке, однако и не влияют на настрой российской делегации на переговорах. Такой комментарий дал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России, американские оппоненты продолжают публиковать угрозы о предстоящих санкциях. Песков отметил, что осуществляются информационные вбросы в различные СМИ. Кроме того, он назвал это «своеобразной информационной артподготовкой перед тем раундом консультаций, который состоялся вчера».

Однако такая артподготовка вряд ли способна повлиять на российскую делегацию, возглавляемую замглавы МИД Сергеем Рябковым и вооруженную тезисами президента страны Владимира Путина, Это реальность, с которой нам приходится сталкиваться, заключил представитель Кремля.

Ранее Associated Press и Bloomberg заявили, что Соединенные Штаты задумали включить РФ в перечень стран, которые попадают под действие наиболее жестких экспортных ограничений. По данным агентств, речь может идти о значительных ограничениях на экспортируемые товары, в том числе на телевизоры и смартфоны.

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Юлия Ямпольская
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