Врачи впервые успешно пересадили человеку сердце животного

Врачи медицинского центра университета штата Мэриленд в США впервые успешно пересадили человеку сердце генетически модифицированной свиньи. Об этом говорится на сайте университета.

Пациентом стал 57-летний Дэвид Беннет, который страдал неизлечимой болезнью сердца. Он получил отказ в классической операции по пересадке человеческого сердца в нескольких ведущих центрах трансплантации США, и экспериментальная операция была его последним шансом на жизнь.

«В результате первой в своем роде операции пациенту была успешна проведена трансплантация генетически модифицированного сердца свиньи, три дня спустя он по-прежнему чувствует себя хорошо», — говорится в заявлении.

Врачи подчеркивают, что проведенная операция впервые показала, что генетически модифицированное сердце животного может функционировать как человеческое без немедленного отторжения организмом.

Ближайшие несколько недель пациент проведет под пристальным наблюдением врачей. Хирурги настроены оптимистично и полагают, что проведение подобных операций в будущем позволит приблизиться к решению проблемы нехватки донорских органов.

В июле 2021 года американские хирурги впервые провели успешную трансплантацию искусственного сердца. Оно имеет две желудочковые камеры и четыре клапана, как настоящий орган, и питается от внешнего устройства. Механизм сделан из биосовместимых материалов, в том числе из бычьей ткани. В нем используется комбинация датчиков и алгоритмов, чтобы поддерживать темп сердцебиения и циркуляцию крови по телу.

