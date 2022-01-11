Создателей постера к фильму «Елки-8» уличили в плагиате. Норвежский фотограф Стиг Ховард Дирдал опубликовал в своем Facebook-аккаунте пост, в котором обвинил авторов постера в копировании его снимка, сделанного в 2015 году.

Он выложил афишу и свою собственную работу — на обоих изображениях запечатлены люди в зеленых костюмах, чьи фигуры образуют форму елки. В руках они держат свечи, а их плечи украшает мишура. Фотограф заявил, что плагиат лишь подтверждает ценность его творчества.

«Вчера состоялась норвежская премьера фильма "Елки-8". Тут есть некоторые общие черты и смешанные эмоции», — написал Стиг Ховард Дирдал.

В декабре сообщалось, что крупнейшие российские киносети отказались от показа фильма «Елки-8», созданием которого занималась студия Тимура Бекмамбетова Bazelevs. Речь идет об объединенной сети «Синема Парк» и «Формула кино», «Каро», «Киномаксе» и «Синема Стар». Они не хотели брать картину в прокат, так как всего через две недели после премьеры в кинотеатрах проект должен быть показан на онлайн-платформе ivi.