Крупнейшие российские киносети отказались от показа фильма «Елки-8», созданием которого занималась студия Тимура Бекмамбетова Bazelevs. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в киноиндустрии.

Уточняется, что речь идет об объединенной сети «Синема Парк» и «Формула кино», «Каро», «Киномаксе» и «Синема Стар». Все они отказались от проката картины, так как всего через две недели после премьеры в кинотеатрах проект собираются показывать на онлайн-платформе ivi. Сети готовы взять «Елки-8» в прокат лишь при условии, что ленту загрузят на ivi только через шесть недель после премьеры.

«Киносети еще в 2020 году заявили дистрибуторам, что не будут выпускать "ничего, где нет "окна" между офлайн- и онлайн-премьерами в восемь недель", а создатели "Елок" не стали согласовывать с кинотеатрами новый подход», — заявил анонимный источник издания.

Кроме того, отмечается, что в последнюю неделю декабря люди практически не посещают кинотеатры, а в торговые центры ходят лишь за подарками. Как пояснил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, если «Елки-8» выйдут в прокат 16 декабря, а на ivi появятся 30-го, то сети станут рекламным агентом для онлайн-платформы.