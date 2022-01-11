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Раскрыты подробности о самых вооруженных подлодках в России

«РИА Новости»: подлодки 949АМ станут самыми вооруженными носителями крылатых ракет в ВМФ

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Модернизированные подводные лодки проекта 949АМ станут самыми вооруженными российскими подводными носителями крылатых ракет, они смогут нести на борту до 72 «Калибров», «Ониксов» или «Цирконов». Такие подробности РИА Новости раскрыл источник в судостроительной отрасли.

По словам собеседник агентства, такие подлодки станут «самыми вооруженными подводными носителями крылатых ракет в российском ВМФ». Общий боекомплект одной подлодки проекта 949АМ будет составлять около сотни единиц ракетного, торпедного и ракетно-торпедного вооружения. Для уничтожения авианосной многоцелевой группы будет достаточно одного неполного ракетного залпа такой подлодки, заверил источник.

Ранее сообщалось, что на военных аэродромах в российских регионах завершают подготовку инфраструктуры для гиперзвуковых комплексов «Кинжал». Специальные объекты предназначены для обслуживания и проверки гиперзвуковых ракет. В нескольких регионах России работают над оборудованием арсеналов для хранения ракет, а также площадок для ремонта, испытаний и обслуживания ракет.

Марина Совина
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