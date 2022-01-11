Горнопромышленные гиганты перейдут на электропоезда

Крупнейший в мире производитель железной руды Rio Tinto с 2023 года начнет использовать электрические поезда на своих рудниках в Австралии. О планах горнопромышленного гиганта сообщает Bloomberg.

Американская компания Wabtec поставит четыре своих аккумуляторных электрических локомотива FLXdrive для использования на рудниках в Пилбаре и для перевозки металла в порты на побережье Западной Австралии. Концерн заявил, что такое решение поможет достичь цели по сокращению выбросов углекислых газов на 50 процентов к 2030 году. FLXdrive, по словам Wabtec, является первым в мире поездом, полностью работающим на аккумуляторах. Снижение выбросов государствами и крупными компаниями является необходимой целью для спасения планеты от климатической катастрофы.

Другие производители руды в Пилбаре тоже задумались о снижении выбросов. В сентябре 2021 года компания Wabtec объявила, что поставил поезда компании Roy Hill Holdings Pty, контрольный пакет акций которой принадлежит самой богатой женщине Австралии Джине Райнхарт. Fortescue Metals Group заявила в январе 2022 года, что купит два электропоезда от Caterpillar.

В октябре Rio Tinto заявила, что в течение следующего десятилетия потратит 7,5 миллиарда долларов на проекты по декарбонизации, включая план по переходу на возобновляемую энергию в шахтах в Пилбаре. Концерт также хочет использовать грузовые автомобили с аккумуляторными батареями. На металлургов давят инвесторы, требующие сократить выбросы. На сталелитейную промышленность приходится около семи процентов всех выбросов в мире.

В ноябре 2021 года сообщалось, что члены Международного совета по горному делу и металлам (ICMM) взяли на себя коллективное обязательство достичь нулевых выбросов к 2050 году или раньше. Горнопромышленные компании планируют сократить как прямые, так и косвенные выбросы при покупке энергии.