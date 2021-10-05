Горнопромышленные гиганты задумали совершить революцию в отрасли

Члены Международного совета по горному делу и металлам (ICMM) взяли на себя коллективное обязательство достичь нулевых выбросов парников газов к 2050 году или раньше. Как сообщает Reuters, горнопромышленные гиганты сократят как прямые, так и косвенные выбросы при покупке энергии, совершив тем самым настоящую революцию в отрасли.

Глава организации Рохитеш Дхаван заявил в открытом письме, что принятое решение — это «ключевой момент» в истории ICMM. Письмо подписали 28 руководителей ведущих горнодобывающих компаний, работающих более чем в 50 странах. Достичь задуманной цели планируется благодаря переходу на возобновляемые источники энергии и отказу от дизельных грузовиков. Члены ICMM будут ежегодно отчитываться о достигнутом прогрессе.

Некоторые горнодобывающие компании, среди которых Anglo American, Rio Tinto и BHP, из-за давления экоактивистов и своих акционеров ранее объявили о планах сократить выбросы к 2050 году. Однако коллективное обязательство ICMM означает, что подобное решение приняла уже треть всей мировой горнодобывающей и металлургической индустрии. С 2016 года по 2018 год членам ICMM удалось уменьшить выбросы на шесть процентов.

Кроме сокращения прямых и косвенных выбросов, связанных с покупкой энергии, планируется уменьшить выбросы в так называемой третьей сфере охвата. В нее входят все остальные косвенные выбросы, например, при выплавке стали из железной руды. Это особенно важно, поскольку на сталелитейную промышленность приходится около восьми процентов от глобальных выбросов углекислого газа.

ICMM объявила о коллективном обязательстве накануне климатического саммита ООН COP-26, который пройдет с 31 октября по 12 ноября в Глазго. В ходе встречи, как ожидается, страны-участницы поставят новые цели по сокращению выбросов парниковых газов. В противном случае, по словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, мир столкнется с катастрофическими последствиями.