На Урале появился «Призрак леса» из обгоревших деревьев

В Екатеринбурге установили арт-объект в память о разрушительных лесных пожарах в Свердловской области летом и зимой 2021 года. Скульптура под названием «Призрак леса» появилась в городе в рамках Уральского фестиваля паблик-арта ЧӦ. Фото конструкции опубликовано в сообществе ЧӦ Ural public art festival во «ВКонтакте».

Конструкцию из 1347 обгоревших деревянных брусьев создал красноярский художник Алексей Мартинс. Основой арт-объекта стала «поэтическая интерпретация» графика лесных пожаров в регионе за последние десять лет. Визуально скульптура напоминает животное вроде буйвола, а на его спине угадываются очертания леса и высоток.

«Этот проект можно интерпретировать по-разному. Его размещение перед входом в лесопарк должно сработать лучше, чем различные таблички о бережном отношении к природе», — отметил изданию 66.ru куратор фестиваля Артем Антипин.

В октябре огромный арт-объект из пепла сгоревших деревьев появился в Бразилии. Латиноамериканский художник Мундано разрисовал фасад одного из зданий в Сан-Паулу краской с добавлением пепла из лесов Амазонии. На граффити в тысячу квадратных метров изображен пожарный на фоне вырубленного леса, огня и мертвых животных.