В Бразилии появился огромный арт-объект из пепла сгоревших деревьев

В крупном южноамериканском городе Сан-Паулу (Бразилия) появился огромный арт-объект из пепла сгоревших в Амазонии тропических деревьев. Разрисовал стену одного из зданий бразильский художник Мундано — так он выступил против сжигания лесов, сообщает Reuters.

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На граффити в тысячу квадратных метров изображен пожарный на фоне вырубленного леса, огня и мертвых животных. Автор работы считает ее актом «арт-активизма», поскольку в краску он добавил «улику с места преступления» — пепел из пораженных зон. Мундано собрал его самостоятельно в бразильской части Амазонии, заповеднике Пантанал, тропической саванне Серраду и Атлантическом лесу — для этого художнику пришлось проехать по стране 10 тысяч километров.

Крупнейший в мире природный поглотитель углекислого газа продолжает разрушаться — в августе в бразильской Амазонии зарегистрировали более 28 тысяч очагов возгорания. Пожары возникают не только от засухи — фермерские хозяйства Бразилии специально поджигают деревья для расчистки земель под выращивание корма для скота. Пламя часто выходит из-под контроля и перекидывается на соседние территории.

В результате страдают уникальные виды растений, животные и проживающие рядом коренные народы. Несмотря на обещания президента Бразилии Жаира Болсонару препятствовать вырубке деревьев и лесным пожарам, при нем Амазония сократилась сильнее всего. По данным Greenpeace, с 2019 года площадь леса начала уменьшаться на 92 процента быстрее.

За время поездки Мундано много общался с волонтерами и пожарными — их истории вдохновили активиста на создание арт-объекта. «Это граффити — протест и крик о помощи. Я поддерживаю спасателей и призываю прекратить практику разведения пожаров, которая ведет нас к самоуничтожению», — заявил художник.

Ранее Лесная служба США одобрила огнезащитный состав длительного действия для обработки деревьев от компании Perimeter Solutions. Раствор поможет избежать разрушительных лесных пожаров, от последствий которых этим летом пострадал почти весь запад страны.